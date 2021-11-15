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В Венесуэле хотят установить новый рекорд крупнейшего оркестра
15.11.2021 19:05
Тысячи венесуэльских музыкантов, преимущественно дети и подростки, пытаются установить рекорд самого большого в мире оркестра. Они дали концерт в Каракасе, в который привлекли более 8 тысяч музыкантов. Теперь это должно подтвердить Книга рекордов Гиннесса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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