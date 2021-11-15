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Во время обстрела Невельского боевики разрушили два жилых дома, из-под завалов спасли двух человек
15.11.2021 19:15
Ночью 14 ноября боевики на Донбассе обстреляли из минометов поселок Невельский. По меньшей мере четыре частных дома пострадали, два из них разрушены полностью. Из-под завалов извлекли двух человек. Ранее стало известно, что во время этого обстрела ранили и украинского военного.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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