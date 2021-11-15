Сводка Новостей
- Польша: белорусы готовят мигрантов к большому прорыву границы, выдают инструкции и газ
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- Объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%
|Польша: белорусы готовят мигрантов к большому прорыву границы, выдают инструкции и газ
|15.11.2021 19:25
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