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Польша: белорусы готовят мигрантов к большому прорыву границы, выдают инструкции и газ
15.11.2021 19:25
Польская пограничная служба считает, что белорусская сторона в воскресенье готовит мигрантов для большой попытки прорыва границы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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