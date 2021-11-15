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Баскетболистки сборной Украины сегодня сыграют в Финляндии матч отбора Евро-2023
15.11.2021 19:35
Национальная женская сборная Украины по баскетболу в воскресенье проведет второй матч квалификации чемпионата Европы-2023.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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