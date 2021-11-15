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ЕС одобрил санкционный режим против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса
15.11.2021 19:55
Министры иностранных дел стран Европейского союза утвердили критерии новых санкций, вводимых в отношении лиц и организаций, связанных с созданием миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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