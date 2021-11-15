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Причиной Иловайской трагедии является ненадлежащая организация обороны страны – промежуточный отчет ВСК
15.11.2021 20:45
Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала промежуточный отчет расследования причин Иловайской трагедии, в результате которой погибли 366 украинских военных. Предварительной причиной событий депутаты считают ненадлежащую организацию обороны страны.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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