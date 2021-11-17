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Украинские вертолетчики помогли исследователям одного из самых активных вулканов Африки
17.11.2021 23:15
Украинские вертолетчики обеспечили работу ученых на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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