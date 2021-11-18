Сводка Новостей
- Стало известно, как будет насчитываться тысяча гривен за вакцинацию от COVID
- Марсоход NASA "помог" Кембриджскому словарю выбрать слово года
- В мечети Саудовской Аравии заработал робот с искусственным интеллектом
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- Украина направит 490 миллионов долларов ссуд на борьбу с COVID-19
|Марсоход NASA "помог" Кембриджскому словарю выбрать слово года
|18.11.2021 11:25
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