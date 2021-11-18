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AstraZeneca заявляет, что "коктейль из антител" более полугода защищает от коронавируса
18.11.2021 16:25
В шведско-британской компании AstraZeneca заявили, что "коктейль из антител" AZD7442 дает защиту у 83% от симптоматического заболевания коронавирусом на протяжении более шести месяцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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