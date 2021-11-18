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Саакашвили находится в критическом состоянии и может впасть в кому – грузинские врачи
18.11.2021 16:35
Независимые врачи по итогам осмотра Михеила Саакашвили заявили о критическом состоянии пациента и призвали безотлагательно перевести его в частную клинику.

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