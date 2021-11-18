Сводка Новостей
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- Смертельный фестиваль в США: более ста посетителей подали иск на $750 миллионов
|В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за сильного шторма
|18.11.2021 16:46
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