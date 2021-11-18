Сводка Новостей
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|Пентагон постоянно контактирует с командованием в Европе по силам РФ на территории Украины
|18.11.2021 20:25
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