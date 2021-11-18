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Пентагон постоянно контактирует с командованием в Европе по силам РФ на территории Украины
18.11.2021 20:25
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что находится в "постоянных и частых" контактах с европейским командованием EUCOM в связи с сосредоточением российских войск у границы с Украиной.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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