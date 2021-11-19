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Берлин обвинил Москву в нарушении дипломатической практики из-за "слива" закрытой переписки
19.11.2021 16:25
Министерство иностранных дел Германии обвинило МИД России в нарушении дипломатической практики после обнародования конфиденциальной переписки между германским, французским и российским министрами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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