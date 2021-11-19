Сводка Новостей
- В Украине ввели в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен
- Австрия первой в Европе сделает прививку от коронавируса обязательной для всего населения
- Берлин обвинил Москву в нарушении дипломатической практики из-за "слива" закрытой переписки
- В Финляндии провели Дни украинского кино
- Apple хочет к 2025 году запустить беспилотные авто – СМИ
|Австрия первой в Европе сделает прививку от коронавируса обязательной для всего населения
|19.11.2021 16:35
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