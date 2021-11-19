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Австрия первой в Европе сделает прививку от коронавируса обязательной для всего населения
19.11.2021 16:35
Правительство Австрии анонсировало введение обязательной вакцинации от коронавируса с 1 февраля 2022 года, что может сделать ее первой страной Европы, которая пошла на такой шаг.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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