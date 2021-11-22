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Минздрав инициирует усиление карантинных ограничений для "желтых" зон в части вакцинации
22.11.2021 16:45
Министерство здравоохранения инициирует ужесточение карантинных ограничений для "желтых" зон в части наличия полного курса вакцинации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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