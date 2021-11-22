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"Поедут через Донбасс": Лукашенко отреагировал на угрозы Польши закрыть границу
22.11.2021 17:25
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что полякам следует хорошо подумать, прежде чем закрывать границу с Беларусью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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