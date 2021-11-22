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"Зеленые" уже не те: почему производителей чистой электроэнергии уже не так интересна ее продажа
22.11.2021 17:45
Небольшие производители электроэнергии из возобновляемых источников все меньше интересуются ее реализацией. Их больше беспокоит возможность уменьшения платы за электроэнергию. Что же изменилось?

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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