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В МИДе пояснили, почему посол Украины не принимает участия в суде по сбитию самолета МАУ
22.11.2021 18:15
МИД Украины заявил, что в связи с непредоставлением иранской стороной запрашиваемой информации по сбитию самолета МАУ в январе 2020 года министерство считает нецелесообразным участие украинского посла в судебном заседании по этому делу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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