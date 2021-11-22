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"Нет выбора": Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США - СМИ
22.11.2021 18:45
Япония рассматривает возможность освобождения государственных резервов нефти после запроса Вашингтона

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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