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Китайская теннисистка вышла на связь с Международным олимпийским комитетом
22.11.2021 19:16
Китайская теннисистка Пэн Шуай, после обвинения китайского политика в сексуальном насилии не выходила на связь, поговорила с президентом Международного олимпийского комитета. Говорит, что она в безопасности и чувствует себя хорошо.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Сергей Сапрыкин 03.01.2015 06:36
А дипаперы случайно не запретят...
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