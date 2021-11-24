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Как не стать жертвой мошенников во время шопинга в "черную пятницу": советы
24.11.2021 00:15
Во время покупок в интернет-магазинах в "черную пятницу" в первую очередь нужно выяснить официальное название и код ЕГРПОУ (идентификационный код) юрлица или ФЛП, а также юридический статус и вид деятельности.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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