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|В Украине из-за отсутствия топлива не работают 20 блоков ТЭС и ТЭЦ - "Укрэнерго"
|24.11.2021 00:25
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