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Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика – Ukrainian national airlines
25.11.2021 21:15
Президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) – Украинские национальные авиалинии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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