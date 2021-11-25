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Украинская биатлонистка Блашко выиграла "бронзу" в первой гонке сезона
25.11.2021 21:25
Женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в шведском Идре открыли биатлонный сезон-2021/22.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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