Королева Великобритании Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго (Шотландия).

В Букингемском дворце сообщили, что Елизавета "с огорчением" решила не участвовать в приеме на саммите, но подготовит записанное видеообращение к другим участникам, пишет , информирует со ссылкой на .

Напомним, на прошлой неделе 95-летняя королева отменила запланированный визит в Северную Ирландию в связи с рекомендацией врачей "отдохнуть несколько дней". Впоследствии стало известно, что она впервые за много лет для медицинских обследований.

Однако уже во вторник, 26 октября, она возобновила участие во встречах и по видеосвязи из Виндзорского дворца общалась с послами.

Королева во время встречи по видеосвязи / фото instagram.com/theroyalfamily/

Объявление об отмене визита и обследования в больнице появились спустя несколько дней после того, как ее увидели с в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к столетию Королевского британского легиона, благотворительной организации вооруженных сил.

Королева Елизавета II / фото REUTERS

Напомним, 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата организовывают Великобритания и Италия. Она пройдет 31 октября - 2 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре.

Мероприятие должно было состояться в ноябре 2020 года, но его перенесли из-за пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что Владимир с официальным визитом в конце октября.

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