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|Террористы требуют ввести Медведчука в состав украинской ТКГ
|27.10.2021 15:20
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Представитель так называемой «ЛНР» Ольга Скобцева предлагает Украине заменить в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Галину Третьякову на подследственного Виктора Медведчука, против которого выдвинуты обвинения в государственной измене, пишет , информирует .
За возврат в Трехстороннюю контактную группу кума Путина Виктора Медведчука самопровозглашенные «республики» даже готовы выдать Украине троих пленных женщин.
Фигуру Медведчука-переговорщика, которого обвиняет, в том числе, и в содействии деятельности террористической организации, представители террористов из ОРДЛО называют «профессиональной и договороспособной».