Представитель так называемой «ЛНР» Ольга Скобцева предлагает Украине заменить в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Галину Третьякову на подследственного Виктора Медведчука, против которого выдвинуты обвинения в государственной измене, пишет , информирует .

За возврат в Трехстороннюю контактную группу кума Путина Виктора Медведчука самопровозглашенные «республики» даже готовы выдать Украине троих пленных женщин.

Фигуру Медведчука-переговорщика, которого обвиняет, в том числе, и в содействии деятельности террористической организации, представители террористов из ОРДЛО называют «профессиональной и договороспособной».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира