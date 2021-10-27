Украинская модель, певица Даша Астафьева сообщила о разрыве отношений с бизнесменом Артемом Кимом, которого подозревали в коррупции. Экс-солистка группы "NikitA" начала встречаться с теперь уже экс-бойфрендом в 2016 году.

Признание о личной жизни украинка сделала в YouTube-проекте блогера Алексея Дурнева "", информирует со ссылкой на .

По ее словам, она осталась с Кимом в дружеских отношениях. Когда блогер спросил у певицы, что у нее нового, она сказала: "Из нового я могу рассказать, что я теперь красивая одинокая женщина".

На уточняющий вопрос, рассталась ли она со своим парнем, Астафьева ответила утвердительно.

Известно, что после года отношений Ким сделал модели предложение, она согласилась. Пара даже планировала сыграть свадьбу, но в итоге ее отменила из-за коррупционного скандала.

Артем Ким является сыном Виссариона Кима, экс-директора Южноукраинской атомной электростанции.Бывшего парня Астафьевой подозревали в хищении госсредств на сумму почти 27 миллионов гривен при тендере на закупку техники для этого предприятия.

Задержание фигуранта сотрудниками НАБУ состоялось в августе 2017-го. Жених Астафьевой даже был под домашним арестом и получил запрет на выезд из Украины.















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