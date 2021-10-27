Почти два года пандемии коронавируса многому научили людей: как ковид передается, как он может мутировать, как вакцины могут предотвратить болезнь. Но самый большой урок мир до сих пор не усвоил: выбор людей, их индивидуальное и коллективное поведение являются ключевыми факторами для последствий пандемии, пишет , сообщает , информирует .

Именно люди управляют собственной жизнью, следовательно они должны самостоятельно оценивать свою безопасность. К примеру, всплеск случаев коронавируса в Японии быстро падает.

С пика около 23 тысяч новых случаев болезни ежедневно в августе Япония сейчас фиксирует до 400 в день.

В Токио бары переполнены, а настроение у людей «праздничное». В столице показатель инфицирования ковидом упал с 25 процентов в конце августа до 1 процента в этом месяце.

Почему так происходит? Потому что население страны решило действовать.

Процент тех, кто завершил вакцинацию, вырос с 15% в начале июля до 65% в начале октября и сейчас составляет почти 70%.

Этот успех кампании вакцинации отражает выбор, который люди сделали, чтобы получить прививку как раз во время новой волны инфекции.

Были дни, когда в стране делали более 1,5 миллиона прививок от коронавируса в день.

Японцы также закрывали ночные клубы, когда количество случаев начало расти, и получили преимущество от широкого использования масок для лица, к которым они привыкли еще до пандемии коронавируса.

Между тем Россию, напротив, преследует пандемия. Суточное количество новых случаев превысило 37 тысяч, а количество смертей превышает тысячу в день.

Россия разработала свою вакцину, но кампания ее «популяризации» действительно провалилась. Только 45 миллионов человек, или около трети населения страны, полностью вакцинированы.

В России даже ввели «нерабочие дни», чтобы люди вакцинировались для того, чтобы сдержать распространение болезни.

Такой результат является прямым следствием выбора, сделанного людьми. Большую часть прошлого года президент и его правительство заявляли, что COVID-19 преодолен и пандемия — «не такая уж большая проблема». Многие тем временем отказывались от вакцинации.

Более того, значительная часть россиян пришла к выводу, что правительство скрывает реальную статистику и масштабы заболевания.

Закономерно, что часть общественности в России не доверяет своему правительству и не доверяет вакцине. Информационную кампанию о коронавирусе в России провели некорректно. Люди не доверяют власти.

В Великобритании, например, распространение вакцинации было довольно масштабным. Но количество случаев болезни также остается упрямо высоким — вероятно, из-за решения правительства отменить большинство карантинных ограничений в июле.

Смягчение карантина привело к тому, что меньшая часть населения носит маски и выросло количество массовых скоплений людей в общественных местах.

В Соединенных Штатах, например, подавляющее число смертей от коронавируса фиксируется именно между невакцинированного населения. Отказаться от спасательного жилета во время шторма в море – не совсем удачный выбор, резюмирует издание.

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