Если работник хочет попросить у начальства повышение зарплаты, прежде только нужно очень тщательно подготовиться к разговору. Как говорит психолог Елена Адамюк, необходимо почувствовать свою готовность к новой заработной плате и осознать, отвечаете ли тому уровню, который хотите запросить.

Психолог и коуч рассказала в эфире телеканала , что следует учесть при разговоре с работодателем и какие аргументы подготовить, информирует со ссылкой на .

"Если вы уже давно выполняете задачи и обязанности по заниженной стоимости, вам будет трудно доказывать руководству, почему так долго вы соглашались с этими условиями и вдруг передумали", – отмечает специалистка.

По словам Адамюк, нужно тщательно подготовиться к серьезному разговору. Психолог советует:

выяснить средний уровень зарплат на аналогичной должности в регионе;

настроить себя на конструктивный разговор – не требовать, а аргументированно донести свою позицию;

не срываться во время встречи и не доводить до конфликта: донести заинтересованность работы в компании;

заверить в желании развиваться в пользу компании.

"Перед тем, как пойти к руководству, спросите себя – хотите ли вы оставаться на этой работе, если получите отказ повышения зарплаты, и действительно ли вы заслуживаете этого повышения глазами работодателя", – добавила Адамюк.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира