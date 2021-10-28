Водитель хвастался огромной скоростью и возмущался попутными авто / коллаж УНИАН

В сети показали видео, снятое в салоне автомобиля Infiniti за считанные минуты до в Харькове, унесшего жизнь одного человека.

Как местные Телеграм-каналы, запись удалось получить активистам с телефонов пассажиров злополучного авто, информирует со ссылкой на .

На опубликованных кадрах слышно, как разговаривает Николай Харьковский - локальный "мажор", который находился за рулем. Разговор сопровождается нецензурной лексикой.

"Сейчас, я скажу, когда 200 будет", - говорит он и машина начинает быстро разгоняться. После водитель сообщает о преодолении отметки в 180 км/ч и приближении к "красному" светофору. На другой части видео можно увидеть, что авто, которое несется по практически пустой дороге, едва не влетает в другую машину.

"Мы ехали где-то 160... А, 200 мы ехали", - говорит водитель, на что получает одобрительный ответ от девушки.















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