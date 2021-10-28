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|Барселона уволила тренера: стало известно, кто будет готовить команду к матчу с Динамо
|28.10.2021 13:20
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Рональд Куман будет искать себе новую работу / фото REUTERS
В среду, 27 октября, "Барселона" сенсационно уступила "Райо Вальекано" (0:1) в матче одиннадцатого тура чемпионата Испании.
После этого поражения руководство каталонского клуба приняло решение об отставке главного тренера команды Рональда Кумана, информирует со ссылкой на .
"Рональд Куман освобожден от своих обязанностей. Президент клуба сообщил об этом тренеру после поражения "Райо Вальекано". Рональд Куман попрощается с командой в четверг. "Барселона" благодарит его за работу в клубе и желает ему только лучшего в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении на .
По информации издания El País, досрочное расторжение контракта с Куманом будет стоить "Барселоне" 12 млн евро.
Ожидается, что новым наставником "блаугранас" будет Хави. Об этом сообщает издание Cope. Поскольку Хави в данный момент возглавляет катарский клуб "Аль-Садд", "Барселоне" потребуется некоторое время, чтобы утвердить его в должности. Исполняющим обязанности тренера будет учитель молодежной команды Серхи Бархуан. Возможно он будет работать на матчах с "Алавесом", "" и "Сельтой", а Хави примет команду уже во время ноябрьской международной паузы.
В других СМИ также называется кандидатура главного тренера "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.
Напомним, Рональд Куман возглавил каталонский клуб в 2020 году, покинув ради работы в Испании, пост главного тренера сборной Нидерландов.
В минувшем сезоне "Барселона" выиграла Кубок Испании, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и стала третьей в испанском чемпионате.
"Барселона": результаты в сезоне