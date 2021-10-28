Неполитические Сводки
- "Мисс Украина" рассказала об отношениях с девушкой и о восхищении голыми женскими телами
- Японская экс-принцесса поселится в нью-йоркской "однушке"
- Почему у мужчин брови с возрастом густеют, а у женщин – нет?
- В Нидерландах сторонник эвтаназии продавал препараты для самоубийства, из-за чего погибли 30 человек
- Forbes: Бомбардировщики США могут уничтожить флот России
|Киев ужесточает карантин: куда не будут пускать без COVID-сертификатов
|28.10.2021 14:40
|
Киев ужесточает карантин с понедельника / фото УНИАН (Сергей Чузавков)
Мэр Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с OVID-19 В с понедельника, 1 ноября.
Об этом он сообщил на срочном брифинге 28 октября, информирует со ссылкой на .
Куда не будут пускать без COVID-19 сертификатов / отрицательного ПЦР-тестов в столице:
Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Работа школ
С понедельника, 1 ноября, учебный процесс после каникул возобновляется только в дистанционном режиме, заявил Кличко. Это касается учащихся 1-11 классов.
В таком режиме школы будут работать до улучшения ситуации с COVID-19 в . Решение было принято с учетом рекомендаций МОН.
Работа садиков
Детские садики продолжат работать, но с ограничениями "красной" зоны: при условии вакцинации 100% работников.
Работа общественного транспорта
Метро, троллейбусы, маршрутки закрывать не будут. Ездить смогут только вакцинированные пассажиры или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно: специальные группы правоохранителей.