Киев ужесточает карантин с понедельника / фото УНИАН (Сергей Чузавков)

Мэр Виталий Кличко заявил об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением ситуации с OVID-19 В с понедельника, 1 ноября.

Об этом он сообщил на срочном брифинге 28 октября, информирует со ссылкой на .

Куда не будут пускать без COVID-19 сертификатов / отрицательного ПЦР-тестов в столице:

заведения питания; отели; учреждения социальной защиты; спортзалы, фитнес-центры; ЦПАУ; управления Пенсионного фонда; ТРЦ; проведение массовых мероприятий.

Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Работа школ

С понедельника, 1 ноября, учебный процесс после каникул возобновляется только в дистанционном режиме, заявил Кличко. Это касается учащихся 1-11 классов.

В таком режиме школы будут работать до улучшения ситуации с COVID-19 в . Решение было принято с учетом рекомендаций МОН.

Работа садиков

Детские садики продолжат работать, но с ограничениями "красной" зоны: при условии вакцинации 100% работников.

Работа общественного транспорта

Метро, ​​троллейбусы, маршрутки закрывать не будут. Ездить смогут только вакцинированные пассажиры или имеющие отрицательный ПЦР-тест. Проверять документы будут не на входе в транспорт, а выборочно: специальные группы правоохранителей.















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