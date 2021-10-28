В то время как у многих мужчин волосы на макушке выпадают, у других волосы на бровях, в ушах и носу могут выглядеть так, как будто их окунули в волшебный эликсир для ращения волос. Напротив, женские волосы, включая брови, с возрастом становятся более редкими. Так почему же у мужчин, хотя и не у всех, волосы на лице в старости часто становятся более густыми, а у женщин – нет?

Как пишет , волосатость у пожилых мужчин до самой старости зависит от высокого уровня гормонов, прежде всего, тестостерона, информирует со ссылкой на .

Именно тестостерон со временем сильнее влияет на мужские волосяные фолликулы. Между тем, уровень гормона эстрогена, который увеличивает рост волос у женщин, имеет тенденцию уменьшаться после менопаузы.

Тем не менее, место роста волос, скорость их роста, а также их текстура и цвет зависят, в первую очередь от генетики , возраста, питания, здоровья и пола. Но, по мере того, как люди стареют, гормоны и различные реакции на гормоны являются ключевой причиной разницы между мужчинами и женщинами в отношении волос.

Как растут волосы на бровях

Все волосы на теле растут из волосяных фолликулов. Жизненный цикл этих фолликулов состоит из трех фаз: фазы роста (анаген), двухнедельной переходной фазы (катаген) и многомесячной фазы покоя (телоген). Согласно обзору 2020 года, после того, как волосяные фолликулы переходят в состояние покоя, волосы в конечном итоге выпадают — иногда это называется экзогенной фазой. Затем процесс начинается с фазы анагена.

Волосы на разных частях тела растут по-разному, потому что длина этих фаз различается. По словам Дель Кампо, волосы на голове имеют самую длинную фазу анагена, обычно от двух до семи лет. «Однако волосы на бровях и другие участки, где они появляются, очень разные», — сказал он Live Science в электронном письме.

Чем короче фаза анагена волосяного фолликула, тем короче волосы на этой части тела, когда они переходят в состояние покоя. «У бровей очень короткая фаза анагена, около 30 дней — вот и все», — сказал Дель Кампо. За этим коротким периодом роста следует длительная фаза покоя, что объясняет, почему длина волос на бровях обычно составляют 1 см или меньше.Если бы фаза анагена была более продолжительной, людям пришлось бы очень часто подравнивать брови ножницами у парикмахера, что и становятся необходимыми для некоторых мужчин с возрастом.

Роль тестостерона

На продолжительность различных фаз жизни волосяных фолликулов влияют гормоны, циркулирующие в организме. В частности, у мужчин часто наблюдается высокий уровень андрогенов, особенно тестостерона, в то время как у женщин уровень андрогенов обычно ниже. Эти андрогены являются причиной того, что мужские волосы растут быстрее.

В период полового созревания андрогены отвечают за рост волос на таких участках тела, как лицо, руки и спина. Они также воздействуют на специфические для пола части тела, такие как лобок, грудь, лицо и подмышечные области.

С возрастом у мужчин некоторые волосяные фолликулы становятся более чувствительны к этим гормонам и дольше удерживаются в фазе анагена, что с возрастом приводит к усилению роста волос в таких местах, как брови, нос и уши.

Интересно и несколько загадочно, что волосяные фолликулы на коже головы иногда сокращают цикл своего роста при повышении уровня тестостерона. Вот почему у некоторых пожилых мужчин растрепанные брови, длинные волосы в носу и пучки волос в ушах, но при этом лысеющая голова.

У женщин уровень тестостерона ниже изначально, а с возрастом уровень эстрогена во время менопаузы также снижается. Более низкий уровень гормонов в пожилом возрасте приводит к более тонким и менее густым волосам.

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