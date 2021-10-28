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|Японская экс-принцесса поселится в нью-йоркской "однушке"
|28.10.2021 20:40
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Японская принцесса Мако, потерявшая свой статус после свадьбы, и ее супруг, американец японского происхождения Кей Комуро, планируют снять однокомнатную квартиру в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство , пишет , информирует .
Отмечается, что пока пара будет жить в Токио – Мако должна оформить паспорт и визу в . Дело в том, что у членов японской императорской семьи нет паспортов, следовательно принцесса впервые получит этот документ.
В Нью-Йорке новоиспеченная семья намерена поселиться в квартире с одной спальней, которую будет оплачивать самостоятельно. Комуро продолжит карьеру в юриспруденции, а Мако планирует искать работу.
Напомним, принцесса – племянница императора Нарухито и дочь наследного принца Фумихито. Из-за брака с простолюдином она лишилась статуса члена императорского дома и стала обычным гражданином Японии.
Со своим избранником Мако познакомилась во время учебы. В 2017 году пара объявила о помолвке, а свадьбу запланировала через год. Однако из-за финансового скандала в семье жениха брак пришлось отложить.
Отметим, что Мако отказалась от компенсации правительства в размере 153 миллиона иен (1,35 миллиона долларов), положенных принцессам, покидающим двор, а также от церемониальной свадьбы и банкета.