Анна Неплях / фото instagram.com/neplyah

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", 27-летняя и блогер Анна Неплях призналась, что у нее были отношения с девушкой после сексуального опыта втроем, и как сильно ее вдохновляет женское тело.

Об этом она рассказала в программе "Без комплексов", запись которой опубликована в , информирует со ссылкой на .

"Я представляю свои отношения только с мужчиной, а девушки меня по-настоящему воодушевляют, вдохновляют, и они прекрасны, – отметила Неплях. – Я думаю, у всех нас были какие-то отношения с женщинами, там все 80% девочек целовались с девочками. Но я скажу сразу, мне нравятся мужчины. Однако, ни одно голое тело мужчины так не прекрасно, как женское".

При этом она отметила, что уже года четыре у нее было отношений с девушкой: "Даже возможной мысли о чем-то таком".

Девушка призвала не судить ее по прошлому: "Я в нем больше не живу".

Анна Неплях / фото instagram.com/neplyah

Напомним, 27-летняя участница телешоу "Холостяк" Анна Неплях "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в вечером 15 октября.

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