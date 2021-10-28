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"Мисс Украина" рассказала об отношениях с девушкой и о восхищении голыми женскими телами
28.10.2021 22:00
"Мисс Украина" рассказала об отношениях с девушкой и о восхищении голыми женскими телами По теме:

Анна Неплях / фото instagram.com/neplyah

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", 27-летняя  и блогер Анна Неплях призналась, что у нее были отношения с девушкой после сексуального опыта втроем, и как сильно ее вдохновляет женское тело.

Об этом она рассказала в программе "Без комплексов", запись которой опубликована  в , информирует  со ссылкой на .

"Я представляю свои отношения только с мужчиной, а девушки меня по-настоящему воодушевляют, вдохновляют, и они прекрасны, – отметила Неплях. – Я думаю, у всех нас были какие-то отношения с женщинами, там все 80% девочек целовались с девочками. Но я скажу сразу, мне нравятся мужчины. Однако, ни одно голое тело мужчины так не прекрасно, как женское".

При этом она отметила, что уже года четыре у нее было отношений с девушкой: "Даже возможной мысли о чем-то таком".

Девушка призвала не судить ее по прошлому: "Я в нем больше не живу".

Анна Неплях / фото instagram.com/neplyah

Напомним, 27-летняя участница телешоу "Холостяк" Анна Неплях  "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в вечером 15 октября.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #9 Настя 20.10.2014 04:08
Акцизная марка по ходу в том виде, в котором она есть сейчас очень нужна только тем, кто имеет прибыль от ее изготовления и реализации. Из всего выходит, что ни государство, ни производители подакцизной продукции, ни конечный потребитель пользы от нее не получает, а наоборот только платит лишнее. Вывод - зачем платить больше? Или кому платить больше? Я конечно понимаю, трудно отказаться от таких денег старым деятелям коррупционного искусства, но что поделаешь....
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0 #8 Оксана 19.10.2014 21:42
коли запровадять ту електронну марку тоді хай у прайс і вносять на неї затрати а навіщо зараз переплачувати! чи нинішня марка п£$%&ектно захищає від контрабанди??
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0 #7 челавек 19.10.2014 20:15
[£$%&£$%&£$%&£$ %&£$%& £$%&£$%&="Галче нок"]Поддержива ю министра, давно пора было вывести всех этих лоббистов-корру пционеров на чистую воду. Можно подумать, кого-то из них заботит вопрос защиты подакцизных товаров. Как это связать с тем, что для потребителя и производителя акцизка будет обходиться дешевле?[/£$%&£ $%&£$%&£$%&£$%& ]<£$%&£$%& />паааамаааагии иитееее, от кормушки отрывают :£$%&£$%&£$%&:
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0 #6 Вася 19.10.2014 11:19
В нас час когось звинувачувати, що 2 пальця аб асфальт :£$%&£$%&£$%&:
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0 #5 Евгений Кривоносов 19.10.2014 06:54
Щоб було всім зрозуміло звідки ноги ростуть, фірми які поставляють матеріал на ПК Україна контролюються чуваком в розшуку Арбузовим, і продається в три дорого. Тому відмова від £$%&£$%&- коду на даному етапі цілком логічна, плюс він просто не використовуєтьс я.
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0 #4 Галченок 19.10.2014 06:36
Поддерживаю министра, давно пора было вывести всех этих лоббистов-корру пционеров на чистую воду. Можно подумать, кого-то из них заботит вопрос защиты подакцизных товаров. Как это связать с тем, что для потребителя и производителя акцизка будет обходиться дешевле?
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0 #3 Георгій 19.10.2014 01:32
Справа в тому, що цей £$%&£$%&-код за рік свого існування так і не був використаний, тому говорити про його ефективність взагалі немає сенсу.
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0 #2 Орест 18.10.2014 12:56
Матеріал, чиста заказуха. За експертів беруть або далеких від економіки людей, або безпосередньо зацікавлених. Якто директора підприємства яке власне задіяне в корупційні схемі. а щодо електронної марки, то на разі ця технологія не працює, а за неї переплачуються шалені кошти. От коли запрацює тоді і робіть такі марки. А на разі, Шлапак молодець. А всі хто критикують заказні стервятники
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0 #1 Хелена 17.10.2014 23:14
Прозрачные тендеры для выбора поставщиков авно надо было провести, как в любом демократическом обществе делают. Так что министр правильно все предлагает.
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