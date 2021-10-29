Фейки о вакцинации против COVID-19 часто отпугивают украинцев делать прививки, главный санврач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала «Украина 24», информирует со ссылкой на .

Он также заявил, что применяемые в Украине вакцины хорошо изучены и не вызывают тех эффектов, которыми людей пугают в сети.

«Вакцины являются эффективными, и об этом говорит доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на ваше ДНК», — заявил Кузин.

При этом по словам санврача, сейчас 8 из 10 умерших – это пожилые люди. Он призвал каждого защитить своих родных и близких, и побудить их к вакцинации против коронавируса.

«Если вы имеете поддельный сертификат, вы все-таки воспользовались им, приобрели его, обратитесь к пункту прививки и получите настоящую вакцину, и получите настоящий полный курс прививок. Надо будет рассказать, что вы его купили, соответственно будет вызвана Национальная полиция, соберутся улики, но человек получает защиту, а это самое ценное», – добавил санврач.

При этом Игорь Кузин подчеркнул, что носить маски и соблюдать социальную дистанцию необходимо в любом случае, даже если человек вакцинировался.

Ранее главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине очень , имеющих противопоказания для COVID-вакцинации, однако такие люди все же есть. По его словам, для того чтобы определить, имеет ли человек противопоказания, следует обращать внимание на абсолютные медицинские противопоказания и сердечно-сосудистые заболевания или онкологию. В свою очередь готовит временных или абсолютных противопоказаний к вакцинации против коронавируса.

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