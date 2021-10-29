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|У "офшорного скандала" с Зеленским и "Кварталом 95" еще будет продолжение, – Разумков
|29.10.2021 11:20
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Практику офшоров могут использовать только представители бизнеса, а не политики, ведь в таком случае может пострадать целая страна.
Об этом сказал в эфире телеканала экс-спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует со ссылкой на
Он напомнил, что перед выборами в 2019 году провластная сила обещала своим избирателям, что оффшоров у политиков не будет.
"Перед выборами мы говорили о том, что офшоры - это плохо. И когда я сейчас слышу от своих коллег по парламенту, что "ну может они и у ФЛП есть" - нет их у ФЛП. Власть должна своим примером демонстрировать, что доверяет сама себе и той системе, которая работает в стране. У меня нету офшоров, вилл, счетов за границей и дети учатся здесь, я лечусь здесь. Когда тебя это касается, ты за это будешь переживать. Если ты будешь знать, что тебе есть куда уехать из этого государства – ты это сделаешь. Я считаю, что иметь офшоры для политика – очень плохо, особенно когда ты обещал, что не будешь этого делать", – сказал Разумков.
Разумков не исключает, что у "офшорного скандала", в котором фигурирует студия "Квартал 95" и шестой президент Украины , еще будет продолжение.