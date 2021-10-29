Погода, Новости, загрузка...
Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил
29.10.2021 14:20
Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил По теме:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему фразу философа Григория Скороворды приписал актеру Леонарду Ди Каприо, информирует  со ссылкой на .  

Арахамия в  написал, что "В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература" в то время". 

При этом нардеп отметил, что нужно делать выводы из своих ошибок: "Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - добавил он.  







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий