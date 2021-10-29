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|Арахамия о Сковороде: Украинскую литературу в школе я не учил
|29.10.2021 14:20
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему фразу философа Григория Скороворды приписал актеру Леонарду Ди Каприо, информирует со ссылкой на .
Арахамия в написал, что "В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература" в то время".
При этом нардеп отметил, что нужно делать выводы из своих ошибок: "Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - добавил он.
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