Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему фразу философа Григория Скороворды приписал актеру Леонарду Ди Каприо, информирует со ссылкой на .

Арахамия в написал, что "В школьном аттестате стоит "не вивчав" в разделе "Украинская литература" в то время".

При этом нардеп отметил, что нужно делать выводы из своих ошибок: "Тому був сьогодні запрошений в робочу групу по відзначенню 300-річчя Сковороди наступного року" - наступного разу не помилюсь", - добавил он.

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