Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году / УНИАН, Андрей Мариенко

От результатов эпидемиологического расследования заболевания у ребенка с Ривненской области будут зависеть меры, которые будет принимать государство.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сказал на относительно ситуации с полиомиелитом в Украине, информирует со ссылкой на .

"Полиомиелит – это страшное заболевание, от которого нет лекарств. Единственная защита от него – вакцинация", - заявил Кузин.

Он отметил, что сейчас крайне важно говорить об этом, поскольку впервые за много лет полиомиелит вернулся в Украину и стал причиной паралича непривитого 17-месячного ребенка в Ривненской области.

"Было проведено эпидемиологическое расследование этого случая, определен круг контактных лиц, взяты на исследование пробы воды и почвы. Отдельная группа работала и в Закарпатской области. Там также подтвердили наличие полиовируса. Образцы доставлены в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Хельсинки. От результатов эпидрасследование зависит, какие меры предпримет государство, а пока мы ждем результаты, под угрозой все невакцинированные дети страны до 5 лет", – сказал Кузин.

При этом он отметил, что сейчас в Ривненской области специалисты Госпродпотребслужбы проверяют, допускают ли непривитых детей к посещению учреждений дошкольного образования.

Также в объединенной территориальной общине, где проживает дитя с выявленным случаем полиомиелита, с 11 октября усилили меры по иммунизации. В частности, в вакцинации нуждались 243 ребенка, но вакцинироваться удалось только треть – 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок.

"По состоянию на 1 октября уровень охвата тремя дозами прививок от полио детей до года составляет лишь 59,7%. Лучшая ситуация в городе , Кировоградской и Сумской областях. Худшая в Закарпатской, Ивано-Франковской и Херсонской областях. А для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет и мы снова могли не бояться за здоровье наших детей, этот уровень должен достигать 95%", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что 27 октября состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по полиомиелиту.

"По результатам заседания руководителям облгосадминистраций поручили безотлагательно обеспечить мероприятия по иммунизации от полио невакцинированных детей в возрасте до 5 лет включительно. Кроме того, по всей стране должен быть усилен эпидемиологический надзор за случаями острого вялого паралича", - сказал Кузин.

Он отметил, что полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда привести к смерти.

"Я призываю родителей не рисковать здоровьем своих детей. Проверьте вакцинальный статус ребенка, и если вы отказались от прививок или пропустили по каким-то причинам – обратитесь к семейному врачу или педиатру", – подчеркнул Кузин.

Детей вакцинируют от полиомиелита в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 14 лет. Прививку можно сделать в государственных клиниках безвозмездно. Кузин отметил, что все регионы обеспечены качественными вакцинами в достаточном количестве.

Вспышка полиомиелита в Ривненской области: что известно

6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом у 1,5-летнего ребенка из Ривненской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболели еще шестеро детей.

Полиомиелит – инфекционная болезнь, поражающая нервную систему. Наиболее уязвимыми являются дети до 5 лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Полиовирус распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну, чаще только через грязные руки, зараженную пищу и воду.

Первые симптомы болезни: лихорадка, усталость, головная боль и слабость в мышцах. За считанные часы может появиться паралич, чаще только поражает ноги. Каждый десятый умирает от удушья.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый.

Последний раз в Украине фиксировали заболевание полиомиелитом в 2015 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира