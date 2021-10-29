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- Бумажный документ заменят Military ID. На портале Дія появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов
|Бумажный документ заменят Military ID. На портале Дія появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов
|29.10.2021 17:40
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На портале Дія появятся электронные услуги для украинских призывников, военнообязанных и .
Об этом министр обороны Андрей Таран, информирует со ссылкой на .
По его словам, реализация проекта запланирована на 2022—2023 годы.
Таран пояснил, что в стране уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве.
«Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека», — пояснил министр.
Он добавил, что в будущем резервисты, призывники и военнообязанные будут получать все данные о себе в электронном виде без посещения учреждения. Ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и другие услуги.
На данный момент разрабатывается общий приказ и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом Дія и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше — очередь за реестрами других госорганов.
В марте текущего года в заявили, что планируют перевести процессы воинского учета в Украине в цифровой формат.