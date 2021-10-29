"Одна из самых комичных примет нашей ковидной эпохи - люди, которые 30 лет покупали лекарства без рецепта после просмотра рекламы, ели кавуны с нитратами, превышающими норму в 10-20 раз, регулярно пьют воду из-под крана и обожающие променады в центре , где загазованность раз в 5 -10 выше нормы.

Так вот, все эти люди вдруг озаботились, что.... вакцины не прошли тестирование 3-5 лет. А вот жрать Е211, так запросто. Вопросов нет", - об этом на своей страничке в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, информирует со ссылкой на .

"Ой забыл. Потом они такие говорят: Почему мы должны бояться ковида, если смертность от сердечно-сосудистых в разы выше?

Согласен, это несколько выбивает из колеи, когда всю жизнь ты делаешь все, чтобы умереть от инфаркта или инсульта, а тут появляется какой-то ковид и провоцирует чудный тромбоз. Непорядок! Не мешайте помирать, как деды помирали. Не забивайте голову чепухой!", - завершает Романенко.

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