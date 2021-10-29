Тайваньская студия Royal Asian Studio сняла фильм для взрослых по мотивам нашумевшего сериала Netflix Игра в кальмара, пишет , информирует .

Кадрами со съемок недавно поделилась в Instagram одна из актрис. Судя по фото, были использованы главные узнаваемые элементы сериала: зеленые костюмы с порядковыми номерами и охранники с масками.

Сюжет порно-пародии строится на задумке Игры в кальмара, но героев ждут совсем другие испытания.















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