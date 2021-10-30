Неполитические Сводки
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|ОПОРА заявила о возможном срыве выборов в воскресенье и потребовала разъяснений от власти
|30.10.2021 11:25
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В ОПОРЕ заявляют о риске срыва промежуточных выборов из-за слов главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о том, что на избирательные участки не будут пускать без сертификатов о вакцинации или тестов на коронавирус.
Об этом глава правления гражданской сети Ольга Айвазовская, информирует .
"По состоянию на данный момент такая инициатива приведет к срыву избирательного процесса и явке ниже 5%, особенно учитывая факт, что выборы проходят преимущественно в сельской местности, а не в крупных городах, кроме Харькова", — пояснила Айвазовская.
Она требует от главы комитета дать разъяснение: