Онуфрийчук рассказала о муже Алмазе / instagram.com/ivannaonufriichuk

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показала в своем инста-блоге сюрприз от жена, бизнесмена из Казахстана Алмаза.

Ведущая "Танцев со звездами" позирует на кровати, а вокруг нее сотни роскошных разноцветных роз. Также любимый муж подарил ей воздушные шарики, информирует со ссылкой на .

"Когда любимый очень соскучился", - подписала фото Онуфрийчук.

"Ой, какая красота! Таких мужчин сейчас не найдешь! Фантастика", "Желаю каждой девушке хотя бы раз в жизни получить такой роскошный букет", "Какой-то цветочник стал уже миллионером. Муж ваш - молодец", "Супер, нет слов", "Вы - самый хороший цветочек", - пишут в комментариях поклонники.

Отметим, Иванна Онуфрийчук сыграла с Алмазом свадьбу на Мальдивах. При этом , так как они не могут выбрать страну, в которой хотят это сделать.

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