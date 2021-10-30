В Москве в возрасте 89 лет скончался легендарный советский диктор телевидения, народный плут СССР Игорь Кириллов, который более 20 лет был диктором программы «Время», а также вел программы «Новости» и «Голубой огонек».

О кончине коллеги в субботу утром передают , информирует со ссылкой на .

Причины смерти в сообщении не указываются.

Отмечается, что будущий теле- и радиоведущий родился в Москве в семье военнослужащего. Окончив Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, поступил на службу в Московский театр драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке), но уже в 1957 году, в возрасте 25 лет, перешел работать на телевидение. Был ведущим информационных программ, а также «Голубого огонька». Более 20 лет Кириллов бессменно вел программу «Время».















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