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|Умер легендарный диктор телевидения и "обладатель самого узнаваемого голоса СССР" Игорь Кириллов
|30.10.2021 12:50
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В Москве в возрасте 89 лет скончался легендарный советский диктор телевидения, народный плут СССР Игорь Кириллов, который более 20 лет был диктором программы «Время», а также вел программы «Новости» и «Голубой огонек».
О кончине коллеги в субботу утром передают , информирует со ссылкой на .
Причины смерти в сообщении не указываются.
Отмечается, что будущий теле- и радиоведущий родился в Москве в семье военнослужащего. Окончив Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, поступил на службу в Московский театр драмы и комедии (сейчас — Театр на Таганке), но уже в 1957 году, в возрасте 25 лет, перешел работать на телевидение. Был ведущим информационных программ, а также «Голубого огонька». Более 20 лет Кириллов бессменно вел программу «Время».