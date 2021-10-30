Британский актер не только исполнит роль в сериале Лондонград, но и станет исполнительным продюсером проекта.

Актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль бывшего сотрудника Александра Литвиненко, отравленного полонием, в сериале Лондонград от HBO. Об этом 28 октября сообщил еженедельник , информирует со ссылкой на .

Фильм основан на книге Последний шпион (The Terminal Spy) журналиста Алана Коуэлла. Его режиссером выступит Брайан Фогель – обладатель Оскара за документальный фильм Икар о допинговом скандале с российскими спортсменами.

Кроме исполнения роли Камбербэтч выступит сопродюсером сериала.

Напомним, экс-сотрудник Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года, спустя шесть лет после бегства из России в Великобританию.

По версии британских властей, россиянина , который ему подмешали в чай. Исполнителями преступления назвали бывших коллег Литвиненко по – Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового.

Фигуранты дела и отрицают причастность к смерти Александра.

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