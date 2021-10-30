Все образцы продукции популярных ресторанов быстрого питания, протестированные американскими учеными, содержали один или несколько видов фталатов либо других пластификаторов.

Как Naked Science, в блюдах ресторанов, принадлежащих популярным сетям фастфуда — McDonald’s и Burger King, Pizza Hut и Domino’s, а также Tex-Mex Taco Bell и Chipotle, — ученые из Университета Джорджа Вашингтона, Юго-Западного научно-исследовательского института и Гарвардской школы общественного здравоохранения выявили фталаты. Результаты работы в журнале Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, информирует со ссылкой на .

Фталаты — класс многофункциональных, производимых в больших объемах химических веществ, которые обычно применяют как пластификаторы в упаковке для пищевых продуктов. Их воздействие на человека очень велико, поскольку в современном мире они окружают нас буквально везде.

Как показали предыдущие исследования, следы фталатов обнаружили в организме более чем 98% жителей Соединенных Штатов. Это не может не вызывать беспокойство, ведь фталаты — признанные разрушители эндокринной системы, наносят вред мужской репродуктивной системе, провоцируют преждевременное половое созревание у женщин, негативно влияют на развитие плода у беременных, а также на обучение и поведение детей.

Чаще только эти вещества попадают в организм с пищей. Однако пока мы не можем в полной мере осознать степень загрязнения еды фталатами и нефталатными пластификаторами. Между тем известно, что продукты питания из сетей фастфуда — наиболее распространенного типа ресторанов в тех же , — подвергаются интенсивной переработке, упаковке и обработке. Поэтому люди, которые часто едят в подобных заведениях, особенно уязвимы: так, предыдущие эпидемиологические исследования выявили связь между частым употреблением фастфуда и повышенным воздействием ортофталатов. Но до сих пор ученые не измеряли концентрации этих пластификаторов в блюдах кафе быстрого питания.

Американские ученые проверили еду в десятках точек популярных сетей фастфуда, расположенных в городе Сан-Антонио на юге штата Техас. Приобретенные там гамбургеры, куриные наггетсы, картофель фри, пиццу и буррито в оригинальной упаковке и без дополнительных начинок доставили в лабораторию и заморозили до минус 20 градусов. Затем каждый продукт гомогенизировали, смешали с суспензией, а уже жидкость проверяли на 11 химических веществ методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии.

Как оказалось, более 80 процентов исследованных образцов содержали ди-н-бутилфталат (DnBP), связанный с повышенным риском астмы, а в 70% нашли ди-2-этилгексил-фталат (DEHP), который коррелирует с проблемами репродуктивной системы. Нефталатные пластификаторы под названием диоктилтерефталат (DEHT), ди-2-этилгексиладипат (DEHA) и DINCH обнаружили в 86%, 41% и 14% изученных продуктов питания соответственно (воздействие таких альтернативных нефталатных пластификаторов на здоровье человека и окружающую среду изучено недостаточно). Бутилбензил фталат (BBzP), ди-н-октил фталат (DNOP) и диэтилфталат (DEP) присутствовали в 20%, 6% и 39% блюд соответственно. Диметиловый фталат (DMP) — единственное химическое вещество, которое отсутствовало во всех образцах.

Самые высокие концентрации фталатов были в мясных продуктах, наименьшие — в пицце с сыром и картофеле фри.

Исследователи изучили перчатки, которые носят сотрудники общепита, — и они тоже дали положительный результат на эти химические вещества.

По словам ученых, уровни фталатов были ниже пороговых значений, установленных Агентством по охране окружающей среды . Поэтому, согласно действующим принципам, выявленные исследователями концентрации не вызвали бы тревогу у властей. Тем не менее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заинтересовалось новым исследованием.

«Хотя мы имеем высокие стандарты безопасности, по мере появления новой научной информации пересматриваем наши оценки, — заявил представитель ведомства. — Если новые данные поднимут вопросы безопасности, FDA может отозвать одобрение на пищевые добавки».

Ни один из ресторанов шести сетей на просьбу предоставить комментарий не ответил.

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