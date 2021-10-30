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На полки супермаркетов попал опасный сыр: детали
30.10.2021 17:30
На полки супермаркетов попал опасный сыр: детали По теме:

Сыр 12 октября 2021 года производства / фото ua.

В украинские магазины попал домашний сыр (творог) с несоответствием по микробиологическим показателям содержания .

Об этом  пресс-служба ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области, информирует  со ссылкой на .

Информация о нарушениях в составе сыра поступила 18 октября в Главное управление от уполномоченной аккредитованной лаборатории Госпродпотребслужбы Украины.

Эксперты установили несоответствие по микробиологическим показателем содержания дрожжей в 1 г творога 9% жирности.

Речь идет о фасованном сыре весом 0,400 кг ТМ "Украинский" Богодуховского молзавода.

Номер партии – №12, 12 октября 2021 года производства.

"Указанная продукция не соответствует законодательству о пищевых продуктах, должна быть изъята из обращения в местах реализации и возвращена производителю. В случае выявления указанного пищевого продукта, необходимо сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области", – говорится в сообщении. 







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