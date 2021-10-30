В ботсаду Лейденского университета распустился аморфофаллус титанический (Amorphophallus titanum). Такое бывает раз в 10-12 лет. Цветет это дурно пахнущее растение только несколько дней, пишет , информирует со ссылкой на .

Аморфофаллус титанический, или великан арум, вырастил волонтер ботсада Рудмер Постма.

Персонал впервые заметил бутон цветка в середине сентября. За месяц початок вырос до полуметра. Тогда как стройный стебель вытянулся до двух метров.

А вообще гигантское неразветвленное соцветие может достигать трех метров.

Этот цветок – эндемик индонезийского острова Суматра, привыкший к жаркой и влажной тропической среде. Однако на родине аморфофаллус титанический сегодня можно встретить очень редко. Во-первых, его растащили по ботаническим садам мира. Во-вторых, местное население употребляет клубни растения в пищу.

Источаемый аморфофаллусом запах гниющей плоти помогает ботаникам понять, когда же оно зацветет. Из-за зловония, которым сопровождается цветение, Amorphophallus titanum также называют «трупным цветком».

Этот запах привлекает опылителей, в том числе мух, следовательно они массово слетаются к растению.

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