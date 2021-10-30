28 октября стало известно, что Лукашенко подтвердил планы провести Высший Государственный совет Союзного государства 4 ноября, в День народного единства. Об этом Александр Григорьевич заявил на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым, Лилия , информирует со ссылкой на .

"Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября проведём Высший Госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг — и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший Госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции", — сказал он.

Как сообщает информагентство БЕЛТА, на анонсированном заседании планируется подписать 28 союзных программ (дорожных карт). По словам Лукашенко, Беларусь подписывает эти документы не от безысходности, а потому, что "работа (над союзными программами — прим. авт.) началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций", "может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто — настоящие враги".

Напомним, договор о создании Союзного государства, который должен был стать юридической и политической основой для интеграции стран, подписан ещё в декабре 1999 года, ратифицирован парламентами двух стран — в январе 2000 года. На согласование трёх десятков дорожных карт российские и белорусские власти потратили два десятилетия, так что союз Беларуси и России "не за горами".

В кулуарах говорят, что Лукашенко подчинился намёкам из Москвы и всё-таки подпишет дорожные карты после того, как стороны обменялись жёсткими выпадами.

В частности, 23 октября в открытый доступ "слили" итоги закрытого соцопроса, который якобы провёл в Беларуси Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) для МИДа России. Пикантности "сливу" добавил тот факт, что для проведения политических опросов на территории Беларуси требуется специальная аккредитация, которой у россиян нет. Российские социологи не смогли бы провести соцопрос подпольно, так как мимо КГБ Беларуси "муха не пролетит".

Кроме того, ВЦИОМ известен тем, что в России выдаёт на-гора оптимистичные для российской власти цифры. К примеру, благодаря отказу от открытого вопроса в пользу закрытого, когда граждан в лоб спрашивают: "Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете Путину?", уровень доверия Владимиру Владимировичу по ВЦИОМ вырос до 65,2% по состоянию на 17 октября. Тогда как Аналитический центр Юрия Левады ("Левада-Центр"), который спрашивает россиян: "Назовите, пожалуйста, 5–6 политиков, которым вы более только доверяете", говорит, что в октябре Путину доверяло 30% россиян.

Если поверить ВЦИОМ, 55% белорусов отрицательно относятся к Лукашенко, 30% — положительно.

В то же время 46% белорусов положительно относятся к Светлане Тихановской, 36% — отрицательно; 48% граждан Беларуси ратует за экс-главу "БЕЛГАЗПРОМБАНКА" (дочерняя структура российского "Газпрома") Виктора Бабарико и только 23% белорусов относятся к нему отрицательно; 50% белорусов относится положительно к Марии Колесниковой, 23% — отрицательно.

Если верить итогам соцопроса, 65% граждан Беларуси поддерживает начало переговоров между властью и оппозицией; 59% — отстранение от власти Лукашенко; 56% — развитие российско-белорусской интеграции в гуманитарной сфере; 52% — налаживание руководством России контактов с белорусской оппозицией; 40% — возобновление протестов в Беларуси; 35% — усиление политической и экономической поддержки действующей власти со стороны России, 25% — объединение Беларуси и России в Союзное государство.

Примечательно, что в закрытом соцопросе ВЦИОМ по Беларуси нашлось место и для Украины. В частности, якобы 40% белорусов посчитали бы хорошей новостью запуск прямых авиарейсов во временно оккупированный Крым, к чему Россия активно склоняет Лукашенко. Украина также оказалась на первом месте в списке стран, к которым белорусы хорошо относятся — 58%. Россия значится на втором месте — 54%; Союзное государство находится на седьмом месте — 41%; а замыкает перечень — 23%. Из зарубежных политиков белорусы лучше только относятся к — 52%, Путину — 40%, президент Украины Зеленский на пятом месте списка — 32%.

На следующий день, 24 октября, на белорусском государственном телеканале сравнили Александра Григорьевича с некими лидерами других стран, которые, как выразился ведущий, прятались от народа "по бункерам" и пользовались "ботоксом". Ведущий назвал Лукашенко "единственным президентом, который в COVID не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов — с помощью телеконференций". Похвалил его за отказ от введения локдауна и обязательной вакцинации граждан, и заявил: "Как тогда его не поливали. Бессонные ночи и переживания отражались на лице главы государства. Ботоксом не пользуется, а злопыхатели лишь радовались — плохо выглядит, болен".

Когда в российских СМИ поднялся шум, ведь в "бункере" отсиживается только Путин, который в свои 69 лет выглядит лучше, чем десятью годами ранее, белорусский ведущий в духе "заметьте, не я это предложил", сказал: "Почему все подумали про Путина? Я за дружбу с Россией топлю. Вообще, имел в виду... Помните, когда была предвыборная гонка в , Трамп сказал Байдену: зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели — красоту прячете? А бункер — это образно. Красавчик Александр Григорьевич и Путин красавчик, а когда они вместе — они ещё и невероятная сила". Официальный Минск многозначительно молчит.

Через день, 26 октября, на радиостанции "ЭХО Москвы" было опубликовано эксклюзивное интервью Светланы Тихановской, а 28 октября вышла программа с её участием "Тузы".

"Я когда-то назвала вашего президента (Путина— прим. ред.) мудрым. И на самом деле на тот момент я надеялась на мудрость Кремля, что они увидят, что в Беларуси ситуация не изменится, как она изменялась 10 лет назад, когда протесты задушили, когда выкупили политзаключенных, и все пошло, как и было; что в этот раз ситуация другая", — кроме прочего, заявила Тихановская.

По её словам, Лукашенко "уже не станет легитимными президентом", "и иметь такого партнёра для России крайне невыгодно". Якобы "раньше, как Лукашенко играл между Западом и Востоком, сейчас невозможно".

"Нам хотелось бы, чтобы Кремль сыграл свою роль конструктивную в урегулировании конфликта в Беларуси. Мы же хотим продолжать отношения с Россией, мы никуда от вас не денемся, так же, как и вы от нас, и нам нужно будет работать и в промышленности и другие отношения иметь дальше. Но с нелегитимным президентом, где каждое его решение не имеет никакой юридической силы, это просто невозможно", — сказала она.

Всё это в переводе с "русского" означает, что если Лукашенко не хочет сотрудничать с Россией, то его заменят на кого-то другого, к примеру, на Светлану Тихановскую.

Ей, кстати, во время интервью задали вопрос (якобы от радиослушателя) в связи с Украиной: "Если вы придёте к власти, то будете ли вы проводить антирусскую политику, не приветствуя русский язык, как на Украине? И будет ли русский язык таким же государственным, как белорусский?"

Судя по ответу, белорусы решили потоптаться по украинским граблям: "На самом деле, много споров в Беларуси, потому что за столько лет у нас сейчас два языка государственных: российский и белорусский. И, к сожалению, белорусские язык и культура как-то отодвигались на задний план. Конечно, мы как государство, как страна со своим языком, со своей культурой вынуждены будем возрождать белорусский язык. Но это не значит, что мы будем против русского языка. У нас большая часть населения говорит на русском языке. И это право людей".

И вот теперь в кулуарах говорят, что Лукашенко все сигналы услышал и дал задний ход. Якобы в пользу этой версии говорит тот факт, что 28 октября Александр Григорьевич принял генерального прокурора России Игоря Краснова, хотя до этого отказывался принимать главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

"С первых шагов своих в этот визит в Минск вы почувствовали, что приехали не к чужим людям. Как бы ни старались в СМИ, особенно, я заметил в последнее время, вбить клин между нами. <...> Но тем не менее хочу ещё раз подтвердить: вы приехали не в чужую страну. Вы вообще приехали как к себе домой", — сказал в начале встречи Лукашенко Краснову.

Судя по всему, обострения конфликта никто не хочет, это всем не выгодно, и сторонам надо сохранить лицо.

Также стало известно, что госсовет пройдёт в онлайн-формате, и 4 ноября Путин посетит временно оккупированный Крым. Вероятно, единственной целью его поездки на оккупированные территории является повод для отказа ехать в Минск в гости к непредсказуемому Лукашенко. Показывать Путину в Севастополе, кроме стройки скандального культурно-музейного кластера, нечего — город встретит президента страны-оккупанта блокпостами и переполненными моргами.

Кстати, говорят, что Аксёнова исключили из протокола встреч с Путиным, но это совсем другая история.

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